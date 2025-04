Un pranzo tra amiche si è concluso in tragedia ieri a Roma. Una studentessa americana in viaggio studio nella capitale è morta presumibilmente a causa di una reazione allergica.

La ventunenne si è sentita male poco dopo aver mangiato un panino in un locale nel quartiere Pigneto a Roma. Anne, all'improvviso, ha iniziato ad avere difficoltà a respirare.

Di corsa, assieme alle amiche che erano con lei, si è diretta verso la struttura per studenti Erasmus di via Casilina che la ospitava, distante pochi metri, per prendere il cortisone. Dopo la prima dose, però, la situazione non migliorava così ne avrebbe presa un'altra. Ma nel parcheggio della residenza ha avuto una crisi respiratoria. Le amiche hanno tentato un massaggio cardiaco continuato poi, per oltre mezz'ora, dal personale del 118 arrivato sul posto. Purtroppo per la ventunenne non c'è stato nulla da fare.

Si ipotizza che sia morta per uno shock anafilattico legato a una reazione allergica forse agli anacardi. Un’incomprensione linguistica con il personale del ristorante potrebbe aver provocato la tragedia.

La salma è stata affidata all'autorità giudiziaria. Sulla vicenda indagano i poliziotti del commissariato Porta Maggiore che, insieme al personale della Asl, hanno effettuato controlli nel locale per stabilire se siano state rispettate le procedure e, in particolare, se nel menù fossero indicati chiaramente gli allergeni. Chi indaga presume che la studentessa non sia riuscita a comunicare al personale del locale, a causa della lingua, a cosa era allergica.

Anne Avaria Tierney frequentava la Biola university in California ed era in viaggio studio nella Capitale. Nella sua pagina Instagram una carrellata di foto che la ritraggono nei luoghi simbolo della Città eterna, dal Colosseo a Fontana di Trevi, come anche allo stadio Olimpico con la sciarpa della Roma e al lunapark.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata