Mentre mangiava un panino ha addentato qualcosa di duro e metallico che gli ha rotto un molare. Ha sputato il boccone per capire di cosa si trattasse e si è accorto che un chiodino era finito nella farcitura di un hamburger.

È successo in un fast food di una nota catena a Cassino (Frosinone), e purtroppo per l’uomo quello non era l’unico chiodo all’interno del panino. Un altro lo aveva ingoiato: poco dopo la rottura del molare, infatti, l’uomo ha accusato forti dolori all’addome ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale dove è ancora ricoverato in prognosi riservata. I medici lo hanno sottoposto ad un urgente intervento chirurgico per rimuovere il corpo estraneo.

Sul posto, oltre all’ambulanza che ha assistito l’uomo e lo ha portato in codice rosso in ospedale, sono intervenuti anche gli agenti di Polizia, che per ricostruire quanto accaduto hanno disposto subito la chiusura del locale e sequestrato ogni alimento presente nelle cucine e nelle celle frigorifere.

(Unioneonline/L)

