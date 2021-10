Il maltempo miete un’altra vittima nel Catanese. Una giovane è morta annegata a Gravina di Catania, travolta da un fiume in piena ingrossatosi a causa del nubifragio abbattutosi sulla Sicilia orientale.

Secondo una prima ricostruzione la giovane era in auto, ma è stata sorpresa dalla piena. E’ riuscita a uscire dall’abitacolo, ma è stata portata via dalla corrente, che non le ha lasciato scampo.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia municipale e personale del 118.

Due giorni fa, sempre nel Catanese, a Scordia, sono stati inesorabilmente travolte da un fiume di acqua e fango due persone, marito e moglie di 67 anni.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata