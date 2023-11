È salito a sette il numero delle vittime dell'ondata di maltempo che ha colpito la Toscana, dopo il ritrovamento del corpo di un 69enne disperso a Campi Bisenzio. E sono circa 1200 le evacuazioni preventive annunciate dal governatore Giani a Montemurlo, Montale e Prato mentre migliaia di persone sono isolate e servono mezzi anfibi per aiutarle.

Il bilancio dell’ondata di maltempo è pesantissimo, oltre che in termini di vite umane, anche in per quanto riguarda i danni.

A Campi Bisenzio allagato e invaso dal fango anche il locale Circolo sardo. E ai sardi residenti e alla popolazione toscana tutta è arrivato il messaggio di vicinanza del governatore Christian Solinas: «Piena solidarietà alla popolazione della Toscana, che nelle ultime ore si è trovata in stato di emergenza a causa delle inondazioni», dice il governatore esprimendo «profondo cordoglio per le famiglie delle vittime e dei dispersi. Siamo a disposizione del Governatore e delle amministrazioni locali per dare il nostro contributo».

«Siamo vicini a tutte le persone messe in ginocchio dall’alluvione», fa eco l’assessore regionale al Lavoro con delega all’emigrazione, Ada Lai. Che aggiunge: «Come assessorato del Lavoro stiamo mantenendo un contatto costante con la folta comunità degli emigrati sardi in Toscana. Abbiamo già contattato la FASI e i rappresentanti dei sei circoli toscani (Campi Bisenzio, Firenze, Pisa, Isola d’Elba, Siena) per avviare una ricognizione su ogni sede e offrire il nostro aiuto. Attualmente, il Circolo di Campi Bisenzio, una delle zone più colpite dal maltempo, è allagato e invaso dal fango. Non li lasceremo soli».

