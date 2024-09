La giunta del Comune di Milano ha approvato la delibera relativa al ricorso contro l'intitolazione dell'aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi, che sarà portato avanti insieme ad altri Comuni.

Dopo che la delibera sarà stata approvata anche dagli altri Comuni interessati, il ricorso verrà depositato al Tar, forse la prossima settimana.

«Ci siamo associati al ricorso come altri Comuni - ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala, a margine dell'evento di apertura della Green Week - confermo che siamo associati al ricorso, per le tempistiche non so ancora niente».

L’intitolazione all’ex premier scomparso nel giugno 2023 era stata annunciata dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, presieduto da Matteo Salvini, lo scorso luglio: «Con effetto immediato».

E immediata è oggi la replica della Lega: «Milano è ormai tra le città più insicure d'Italia – si legge in una nota - da anni non trova una soluzione per il nuovo stadio e ha addirittura perso la finale di Champions 2027 rimediando una figuraccia internazionale, in più ha deciso di tassare e penalizzare i cittadini che non possono permettersi un mezzo di trasporto - a due o a quattro ruote - ultimo modello. Eppure la priorità di Giuseppe Sala e della sua Giunta è cancellare l'intitolazione a un grande milanese come Silvio Berlusconi dell'aeroporto di Malpensa. Viva la Milano che guarda al futuro e non ha tempo da perdere».

(Unioneonline/D)

