«L'aeroporto di Milano Malpensa è ufficialmente intitolato a Silvio Berlusconi».

Lo ha fatto sapere il ministero dei Trasporti, spiegando che la decisione, dietro ordinanza dell’Enac, ha «effetto immediato».

«L'aeroporto di Milano Malpensa, dedicato alla memoria del presidente Silvio Berlusconi avrà con la seguente denominazione: Aeroporto internazionale Milano Malpensa - Silvio Berlusconi. La società di gestione Sea provvederà agli adempimenti di competenza connessi alla nuova denominazione», fa sapere il Mit.

Il vicepremier e ministro Matteo Salvini ha espresso «grande soddisfazione» per la novità, mentre le opposizione – Pd e M5S in testa – protestano, annunciando interrogazioni per sapere quale sia stato l’iter per una intitolazione così repentina, nonostante «la procedura prevista dalla legge 1188/1927, che richiede un periodo di 10 anni dalla morte della persona prima di intitolare un luogo pubblico».

(Unioneonline)

