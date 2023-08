Lutto per Giuseppe Conte. Il leader M5s questa mattina ha perso il padre Nicola Conte, 93 anni, originario di Volturara Appula in provincia di Foggia.

Ne ha dato notizia alla Camera il presidente di turno Giorgio Mulè, che ha dato la comunicazione ai deputati riuniti in Aula durante la votazione degli ordini del giorno alla delega fiscale.

Le sue parole: «Il collega Giuseppe Conte è stato colpito da un grave lutto, la perdita dl padre. La presidenza della Camera ha già formulato ai famigliari l'espressione della più sentita partecipazione al loro dolore che desidera ora rinnovare anche a nome dell'assemblea».

Condoglianze all’ex presidente del Consiglio sono arrivate da tutti i partiti e anche da Giorgia Meloni, che ha espresso la sua vicinanza a Conte e a tutta la sua famiglia.

Il sindaco di San Giovanni Rotondo, dove Nicola Conte lavorava come segretario comunale, lo ha ricordato con queste parole: «Concepiva la pubblica amministrazione come una macchina al servizio dei cittadini, volta alla risoluzione delle problematiche. Aveva un profondo rispetto per le istituzioni e il loro ruolo. Ricordo quando a lui, già in pensione chiesi di spiegare a un gruppo di ragazzi di una parrocchia come funzionava il Comune. Si mise completamente a disposizione, spiegando ai ragazzi tutto nei minimi particolari. Si vedeva che amava il suo lavoro in maniera profonda e votata all'aiuto del prossimo», ha detto il primo cittadino Michele Crisetti.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata