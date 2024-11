Simone Rugiati denunciato per porto d’armi o oggetti atti ad offendere. Lo riporta Il Giorno.

Lo chef pisano, 43 anni, famoso anche in tv per programmi come La prova del cuoco e Cuochi e fiamme, armato di un coltello da cucina avrebbe minacciato i residenti di via Signorelli, a Chinatown, nel cuore di Milano.

Rugiati è il titolare di «Food loft», un locale da 350 metri quadrati che ospita eventi aziendali e cene di gala. Giovedì sera è scoppiato un litigio con gli inquilini del palazzo, probabilmente per i rumori che provenivano dal locale, e lo chef secondo i testimoni sarebbe uscito in strada con uno dei coltelli che usa per lavoro urlando e minacciando i vicini che erano sul balcone. A quel punto qualcuno ha chiamato i carabinieri, accorsi sul posto per tutti gli accertamenti del caso.

L’arma è stata sequestrata e il 43enne è stato denunciato in stato di libertà.

