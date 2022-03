Un agente immobiliare è stato ucciso con coltellate al torace e a una gamba a Scandicci (Firenze). Tommaso Dini, 50 anni, è morto in ospedale per le complicanze insorte dopo un intervento chirurgico.

L’uomo è stato colpito in una lite notturna in strada verso le 2, davanti a un luogo di ritrovo in piazza Piave. L’aggressore è fuggito a piedi, la vittima è stata soccorsa dai presenti e poi portata in ospedale dal 118.

E' stato ricoverato in stato di incoscienza e con gravi lesioni, in mattinata i chirurghi lo hanno sottoposto a un intervento. Secondo quanto emerso, non veniva dato in pericolo di vita benché fosse in gravi condizioni e invece nelle ore successive all'operazione ci sono state delle complicanze che lo hanno portato al decesso.

Dini, che abitava vicino a dove è stato aggredito e dove aveva la sua piccola agenzia immobiliare, lascia moglie e due figlie.

Il presunto autore dell’omicidio è un albanese di 48 anni, anch’egli residente a Scandicci: è stato arrestato dai carabinieri.

A quanto emerge in piazza Piave c’è stata una lite tra la vittima e l’uomo, che conosceva già da prima. Dini non era armato, l’altro sì, ha estratto la lama e lo ha colpito con almeno tre coltellate, prima di fuggire in strada tra le palazzine di Scandicci.

Gli screzi, fanno sapere i carabinieri, sono maturati in precedenza in ambito lavorativo.

