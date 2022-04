Lite furibonda ieri sera a Milano tra Nina Moric e Fabrizio Corona, a casa dell’ex modella.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, chiamati da entrambi, ma quando le forze dell’ordine sono arrivate nell’abitazione la situazione è tornata alla normalità.

All’origine del litigio una richiesta di restituzione di denaro da parte dell’ex re dei paparazzi alla Moric.

"Un banale dissidio tra un ex marito e un’ex moglie, come ne accadono tanti”, minimizza Ivano Chiesa, il legale di Corona.

Chi ha avuto la peggio, dal punto di vista legale, è proprio l’ex re dei paparazzi. Corona infatti è stato denunciato dai carabinieri, in quanto si trova ai domiciliari nella sua abitazione. Ha il permesso di uscire dall’abitazione il venerdì sera, ma non per ragioni private come quelle che evidentemente lo hanno portato a casa della Moric.

L’ennesimo guaio giudiziario per l’ex fotografo dei vip, che di recente è stato denunciato anche per un presunto ricatto con video hot a una donna sposata.

(Unioneonline/L)

