Perquisizione a casa di Fabrizio Corona. La Procura di Milano ha aperto una nuova indagine sull’ex re dei paparazzi: è nata dalla denuncia di una donna – sposata e con figli - che si era rivolta a lui lo scorso anno per servizi editoriali e pubblicitari su un libero che voleva pubblicare e che a suo dire avrebbe subito un ricatto da Corona, con al centro un video hot che la ritraeva e che lui aveva realizzato.

Tentata estorsione e tentata truffa i reati ipotizzati.

“Voleva pubblicare un libro ed è stato pubblicato - ha spiegato il legale di Corona, l'avvocato Ivano Chiesa - e poi, siccome non è rimasta contenta delle vendite, se l'è presa con Fabrizio”. Il legale ha detto che c'è già una causa civile in corso tra i due, in relazione al contratto per i servizi dell'agenzia di Corona alla donna.

Sempre secondo Chiesa l’ex fotografo dei vip le aveva detto che “se fosse stato costretto a difendersi nel procedimento civile sarebbe venuto fuori anche il rapporto personale che avevano avuto, compreso quel video che documentava la relazione”.

Racconta un'altra storia la denuncia della donna, secondo cui lui l’avrebbe ricattata di diffondere il filmato. “Fabrizio – taglia corto il suo avvocato – ha consegnato ai carabinieri i video e le chat tra loro, non ha nulla da nascondere e ci sono dei testimoni. Aspetto che venga convocato dalla Procura, così magari evitiamo subito un altro processo ciclopico dall'esito scontato”.

Corona è ai domiciliari dove sconta il cumulo di pena per tutta una serie di condanne.

