Dopo mesi di minacce da parte dei no-vax, il Comitato per l’Ordine e la sicurezza pubblica ha deciso di assegnare la scorta a Matteo Bassetti, direttore del reparto Malattie Infettive dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova e accademico dell’Università del capoluogo ligure.

Da qualche tempo l’infettivologo è nel mirino degli haters dei social per il suo sostegno a favore della campagna vaccinale contro il coronavirus.

“In queste settimane - aveva scritto lo stesso Bassetti in un post pubblicato su Facebook alcuni giorni fa -, sto assistendo a un incremento esponenziale di insulti e minacce di morte nei miei confronti (ho riportato solo alcune delle ultime ricevute). Siamo tutti esausti e provati da questa pandemia e dagli eventi degli ultimi giorni, ma l’intolleranza, espressa con minacce di morte ed ogni tipo di epiteto violento, verso chi la pensa diversamente o cerca di dare il proprio contributo scientifico non può essere tollerata né giustificata”.

“Ugualmente, a maggior ragione, non possono essere più giustificati coloro che fomentano odio ‘abusando’ della propria penna e della propria posizione di comunicatori, più o meno influenti, su social e quotidiani. In queste ore - aveva aggiunto -, stiamo lavorando intensamente con il mio legale, per assumere tutte le iniziative meglio ritenute a tutela della mia persona e della mia professionalità”.

Al docente verrà assegnata una scorta dinamica, cioè una protezione non continuativa ma che seguirà da vicino tutti gli spostamenti del medico.

(Unioneonline/F)

