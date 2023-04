Trevignano Romano, piccola cittadina vicino a Roma, è al centro dell’attenzione mediatica da diverse settimane. Una donna, che si è autoproclamata veggente, dice di vedere la Madonna e da lei riceverebbe anche dei messaggi.

Si chiama Maria Giuseppa Scarpulla, ma si presenta come Gisella Cardia, col cognome del marito sardo, Gianni Cardia. Ha 53 anni, è un’imprenditrice (condannata in primo grado per bancarotta, con pena sospesa), e ogni 3 del mese proclama l’apparizione della Vergine Maria. Sul lago di Bracciano accorrono fedeli da ogni parte d’Italia e del mondo, e di sicuro un miracolo c’è già stato: il tutto esaurito negli alberghi della zona.

Fra le parole riportate dalla donna, che durante le apparizioni cadrebbe in uno stato di estasi ci sono queste frasi: “Figli amati, questo è il momento e il tempo della scelta. Vi chiedo da madre addolorata di scegliere Dio. Figli, i fili delle tenebre vi stanno attanagliando. Ricordate che la sofferenza offerta sarà grazia. Abbiate il coraggio della fede, ma senza indietreggiare. E come soldati armatevi del santo rosario e camminate, io vi sarò sempre accanto. La resurrezione è vicina, non temete, non temete nulla. Figli siate sempre vicini ai sacramenti”.

I residenti mostrano grande scetticismo a partire da quando si è sparsa la voce su una statuetta che avrebbe pianto lacrime di sangue.

Ma non è da ora che Gisella riferisce i messaggi. Qualche anno fa, a suo dire, la Madonna le avrebbe annunciato l’arrivo del Covid, chiedendole di pregare per la Cina e per il suo popolo. L’imprenditrice si è avvicinata alla fede con grande forza dopo un viaggio a Medjugorje.

La Chiesa non ha preso ufficialmente posizione, sarebbero in corso degli approfondimenti ma per ora tutto tace.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata