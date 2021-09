Una donna di 62 anni è stata arrestata e posta ai domiciliari dai carabinieri a Catanzaro con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

Secondo quanto accertato dalle indagini avrebbe vessato per anni il marito, offendendolo, minacciandolo e vietandogli – tra l’altro – di dormire nel letto coniugale, obbligandolo invece a usare un divano. In estate, poi, gli proibiva, nonostante il caldo torrido, di accendere l’aria condizionata.

A denunciare i continui maltrattamenti è stato proprio l’uomo, che si è rivolto ai carabinieri. Gli accertamenti degli uomini dell’Arma dopo la denuncia hanno permesso di portare alla luce una lunga serie di vessazioni, soprattutto psicologiche.

Il giudice ha dapprima disposto l’allontanamento della donna dalla casa e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dal marito. La 62enne, però, si è rifiutata non solo di andar via dall'abitazione, ma anche di farvi rientrare il marito. A quel punto i carabinieri hanno chiesto e ottenuto l'aggravamento della misura e così per la 62enne sono scattati gli arresti domiciliari, che sconterà in un’altra casa.

