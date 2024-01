Dramma ieri in tarda serata a Como, una donna di 45 anni e un uomo di 38 sono morti a bordo della loro auto che è finita nel lago.

La tragedia si è consumata alle 23, in una piazzola del parcheggio di Villa Geno affacciata sul lago.

Il suv Mercedes era posteggiato a pochi metri dalla ringhiera quando è partito in avanti, sfondando la protezione e finendo nel lago, che in quel punto è subito profondo una decina di metri.

Un testimone ha lanciato l’allarme, chiamando i soccorsi. Questa mattina sono stati recuperati i corpi delle due vittime dai sommozzatori dei vigili del fuoco arrivati da Torino.

Ieri sera al momento della tragedia il luogo era molto freddo e battuto da un forte vento, per cui il parcheggio, punto panoramico al termine della strada che porta a Villa Geno e di solito molto frequentato, era praticamente vuoto. Una coppia di ragazzini ha riferito alla polizia di avere visto l'uomo e la donna parlare e salire in macchina. L'auto, parcheggiata a due metri dal parapetto, è quindi partita in avanti, è salita sul marciapiede, ha sfondato la ringhiera ed è precipitata nel lago.

(Unioneonline/L)

