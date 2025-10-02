Curiosità
02 ottobre 2025 alle 09:16
L’Aquila, arriva la neve: Gran Sasso imbiancatoFiocchi fino a 1.500 metri, il termometro scende sotto lo zero
Prima nevicata consistente sul Gran Sasso nella notte. Le precipitazioni, che nei giorni scorsi si erano limitate a qualche fiocco isolato, stavolta hanno interessato in maniera più diffusa la montagna, specie intorno a quota duemila metri raggiungendo Campo Imperatore e spingendosi fino a quota 1.500 metri, soprattutto sui versanti esposti a est. Le temperature hanno raggiunto anche alcuni gradi sotto lo zero.
