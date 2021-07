"Guardiamo con attenzione alle manifestazioni dei no-vax, che - ricordo - non erano autorizzate, anche perché sono stati usati simboli ormai passati; penso alla stella di David".

Nel corso della conferenza stampa tenuta a Caserta dopo il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, il ministro dell'Interno Luciano Lamorgese ha parlato dell’ondata di manifestazioni che si sono tenute nella Capitale e in altre città italiane (tra cui Cagliari) contro l’utilizzo del Green Pass a partire dal 6 agosto per accedere a locali ed eventi pubblici.

Alcuni dimostranti, contrari al vaccino anti-Covid, si sono paragonati agli ebrei perseguitati e sterminati dai nazisti.

"Non c’è nessuna dittatura sanitaria - ha sottolineato l’esponente del governo Draghi -, vaccinarsi è fondamentale per superare questa pandemia: tutti i provvedimenti del governo sono stati presi per tutelare la salute pubblica, e perché la vera libertà è poter andare dove si vuole senza danneggiare gli altri".

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata