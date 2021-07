In nuovo decreto legge Covid è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale.

Entrano dunque in vigore tutte le norme del provvedimento, a parte quelle sul Green pass che saranno valide a partire dal 6 agosto.

Il decreto approvato tre giorni fa in Consiglio dei ministri è composto da undici articoli e si muove su tre direttrici.

La prima è il prolungamento dello stato d’emergenza sino al 31 dicembre 2021, la seconda riguarda i nuovi parametri per la definizione dei colori delle Regioni, la terza riguarda l’utilizzo del Green pass.

Ricapitoliamo le nuove regole.

I PARAMETRI – Con la campagna vaccinale ad uno stato ormai avanzato, il parametro prevalente non è più l’incidenza dei contagi ma la pressione sugli ospedali.

Si finisce in zona gialla una volta superato il 10% dei posti letto occupati in terapia intensiva e il 15% negli altri reparti. Bisogna oltrepassare entrambe le soglie per uscire dalla zona bianca.

Vanno in zona arancione le Regioni con le terapia intensiva sopra al 20% e le aree mediche sopra al 30%.

La soglia oltre la quale si finisce in zona rossa è del 30% per le terapie intensive e del 40% per gli altri reparti.

GREEN PASS – Dal 6 agosto servirà per partecipare a numerose attività.

La certificazione a partire dal 6 agosto sarà obbligatoria per accedere ai tavoli al chiuso di bar e ristoranti, per accedere a spettacoli all’aperto, centri termali, piscine, palestre, cinema, concerti, eventi culturali e sportivi, teatri, fiere, congressi e concorsi. Non sarà invece necessaria per consumare al bancone del bar, anche se al chiuso.

Servirà per partecipare alle attività al chiuso di centri sociali, culturali e ricreativi (eccetto centri estivi e centri educativi per l’infanzia), per accedere alle strutture sanitarie e alle Rsa, ai parchi tematici e di divertimento, a sale scommesse, sale giochi e sale bingo, per partecipare a feste e ricevimenti.

Per chi è in possesso della certificazione saranno anche ridotti i tempi di quarantena in caso di contatti con positivi.

Per il momento non sono stati trattati i temi dei trasporti, della scuola e del lavoro, che saranno affrontati in una cabina di regia ad hoc la prossima settimana in vista di settembre.

Restano chiuse le discoteche.

La certificazione si può richiedere in diversi modi: tramite le app Io e Immuni, accedendo al proprio fascicolo sanitario elettronico, col sito dcg.gov.it con lo spid, la tessera sanitaria o la carta d’identità elettronica. E infine rivolgendosi al proprio medico di famiglia, al pediatra o in farmacia.

Ne ha diritto chi ha fatto almeno una dose del vaccino anti-Covid (ma scade se non ci si presenta per la seconda inoculazione), chi ha l’esito di un tampone molecolare o antigenico negativo (in questo caso vale 48 ore), chi è guarito dal Covid negli ultimi sei mesi (che a breve diventeranno dodici, come ha annunciato il sottosegretario Costa).

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata