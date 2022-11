Tragico incidente di caccia in provincia di Salerno.

Un uomo di 70 anni, Giuseppe Lambiase, ex consigliere comunale del Comune di Castelnuovo Cilento è stato colpito a morte da una fucilata sparata, sembra per un tragico errore, da un amico, con cui era uscito per una battuta al cinghiale nella zona di Montisani di Vallo di Lucania.

È stato proprio il compagno cacciatore che ha premuto il grilletto a lanciare l’allarme.

Sul posto sono giunti i soccorritori, ma i tentativi di salvare la vita all’anziano sono risultati vani.

Sull’accaduto indagano ora i carabinieri.

Grande il cordoglio nella comunità di Castelnuovo, dove la vittima era molto nota e stimata.

"Viviamo in queste ore un lutto profondo ed immenso per l’improvvisa e tragica perdita di Giuseppe Lambiase, un uomo perbene, umile, generoso, impegnato nel sociale e amico di tutti”, ha scritto su Facebook il sindaco Eros Lamaida.

(Unioneonline/l.f.)

