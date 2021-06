Ci si aspetterebbe il contrario, eppure in molti lo riterrebbero discriminatorio. Ma fa certamente discutere l’annuncio su Facebook di un affittacamere di La Spezia, che in piena campagna vaccinale decide di ospitare nel proprio b&b solo “clienti non vaccinati”.

"La struttura – viene specificato nell’annuncio su Facebook – non richiede Covid pass. E per questioni di sicurezza non darà accoglienza a persone vaccinate”. Oltre ovviamente ad avere personale rigorosamente “non vaccinato”, si precisa.

Un annuncio diventato virale e oggetto di un’ondata di critiche, oltre a diversi messaggi di sostegno da parte dei no vax.

Poi è stato rimosso, e la titolare ha raccontato di voler porre uno “spunto di riflessione”.

"Il green pass – sostiene – è uno strumento discriminatorio nei confronti di chi rivendica libertà di scelta e diritto al consenso informato e consapevole”.

Non commenta le critiche, che “si commentano da sé” e ringrazia per il sostegno ricevuto da “tante persone che credono nella libertà senza ricatti”.

