Ladro usava la maschera di Gigi D’Alessio (con dedica) per ingannare le telecamerePugile professionista anche nel furto arrestato nel Napoletano
Indossava una maschera raffigurante il volto di Gigi D'Alessio per mettere a segno i suoi furti ed ingannare le telecamere. Un trucco che, però, è stato scoperto dai carabinieri che, a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, hanno arrestato Andrea Izzo, pugile stabiese di 26 anni.
A tradirlo, questa volta, non la maschera ma un passamontagna che Izzo indossava mentre era a bordo della sua auto, la scorsa notte, in via Motta Casa dei Viri.
I militari lo hanno notato ed è partito l'inseguimento. L'auto è rubata, la targa è stata alterata. La corsa termina in via Cupa Varano. Izzo, tenta la fuga a piedi ma quando viene raggiunto colpisce i carabinieri sfruttando le sue doti da pugile professionista. I militari incassano i colpi ma riescono a neutralizzare il giovane.
Nella sacca che porta nella Jeep rubata poco prima, arnesi per lo scasso e tre maschere di Gigi D'Alessio, utilizzate verosimilmente durante i furti per ingannare le telecamere. Sul retro delle maschere anche la dedica del cantante che ringrazia il fan per aver partecipato ad uno dei suoi concerti.
Izzo dovrà rispondere di riciclaggio, ricettazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.
(Unioneonline)