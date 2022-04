Terrore in villa a Genzano, nella città metropolitana di Roma, dove ladri hanno narcotizzato una coppia di coniugi, svaligiando loro la casa e portando via anche l’auto.

È accaduto nella notte tra venerdì e sabato: malviventi hanno fatto irruzione nella villa, a tre piani, razziando tutto quel che potevano. Spariti oggetti d’oro, denaro in contanti e anche l’Alfa 159, trovata parcheggiata nel giardino della porzione di bifamiliare.

La coppia al risveglio ha trovato le stanze a soqquadro, i cassetti svuotati, il cane addormentato, e ha notato un insolito torpore oltre a un sapore sgradevole in bocca. A raccontare quanto avvenuto nel fine settimana è una delle figlie, una 30enne non residente nella casa di famiglia.

Il raid è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza installate nella villa: nelle immagini si vede un ladro in azione - ma non era sicuramente da solo - con il volto travisato dal passamontagna e una torcia in mano.

“È terribile quello che è successo. Una vera violenza - spiega la 30enne al Messaggero - i ladri liberi nelle stanze e i miei genitori narcotizzati chissà come, un’esperienza da far rabbrividire. Secondo i carabinieri i ladri sono entrati da sotto e poi sono andati via dal piano superiore”.

Ora è caccia ai malviventi, con un volto che è stato immortalato nelle immagini della videosorveglianza: gilet nero con la marca scritta in bianco su un lato, corporatura robusta, avrebbe tra i 25 e i 30 anni.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata