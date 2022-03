L’addio al Green pass? “Dobbiamo valutare passo dopo passo”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, a margine di un’iniziativa a Firenze.

"Proseguirà il confronto tra di noi - ha aggiunto - nel Governo, e fra Governo e Parlamento, e valuteremo la strada migliore: il percorso è ancora, per quanto mi riguarda, un percorso di fiducia che guarda a una fase nuova, ma di gradualità, perché questo è il metodo che ci siamo dati, e finora ha portato a risultati che credo siano sotto gli occhi di tutti".

Mentre sui vaccini, definiti “lo scudo essenziale”, ha avanzato una richiesta: “a chi non ha ancora fatto il booster o il richiamo chiediamo di farlo, così come chiediamo ai no vax di vaccinarsi. Ci sono anche nuovi strumenti a nostra disposizione: come sapete da qualche giorno c'è Novavax disponibile, con una tecnologia diversa che può convincere persone che non hanno ancora fatto questa scelta".

Inoltre, ha proseguito il ministro, "dobbiamo continuare con un atteggiamento di cautela e attenzione, e penso che l'utilizzo delle mascherine nei luoghi chiusi sia ancora molto importante. Quindi fiducia, guardare avanti, ma con i piedi per terra e un passo alla volta”.

