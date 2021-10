E' stata ufficialmente sospesa Nunzia Alessandra Schilirò, vicequestore di polizia che nei giorni scorsi era intervenuta sul palco di San Giovanni a Roma per protestare contro l'obbligo di certificato verde.

Il provvedimento di sospensione le è stato notificato oggi. Ma, almeno a quanto scrive Schilirò, ormai acclamata dagli anti Green pass come nuova eroina, sarà valido a partire da domani.

L’INTERVENTO:

"Sono qui per dissentire con il lasciapassare verde che è assolutamente incompatibile con la nostra Costituzione – aveva detto -. Nessun diritto può essere subordinato a un certificato verde". Schilirò aveva affermato di parlare come libera cittadina, peccato però che fosse stata presentata sul palco proprio nella veste che occupa in polizia.

"Ho solo espresso il mio pensiero – si era difesa –. Ho solo detto che ho giurato sulla Costituzione e intendo rispettare quel giuramento".

Il capo della polizia, Lamberto Giannini, aveva spiegato che "da subito abbiamo iniziato il vaglio del comportamento che sarà valutato nelle sedi competenti". Critica anche la titolare del ministero dell’Interno Luciana Lamorgese, che aveva definito le dichiarazioni “gravissime”.

(Unioneonline/D)

