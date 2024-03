Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato questa mattina a Roberto Salis dopo che ieri il padre di Ilaria, la 39enne docente italiana detenuta da oltre un anno a Budapest, aveva mandato una lettera al Quirinale.

Lo fa sapere lo stesso Roberto Salis: «Ha ribadito la sua vicinanza personale a me e alla famiglia e mi ha garantito il suo personale interessamento al caso. Lo ringrazio per la solerzia con cui mi ha risposto in meno di 24 ore e soprattutto per la sensibilità e la vicinanza al dramma che sto vivendo con la mia famiglia».

«Speravo fossero giorni diversi», ha detto inoltre Mattarella, aggiungendo di comprendere bene il suo stato d’animo e assicurandogli che farà quanto è nelle sue possibilità, che non sono ampie sul piano operativo e passano attraverso il governo. Salis ha ringraziato molto per la chiamata e la velocità del riscontro e ha spiegato che, con la sua lettera, voleva segnalare la disparità di trattamento tra due cittadini italiani.

«La differenza tra il nostro sistema, ispirato ai valori europei, e il loro sistema ha determinato questa situazione che ha portato a una disparità di trattamento tra due cittadini italiani, una disparità che colpisce la nostra pubblica opinione», ha aggiunto il presidente.

È la prima volta che Roberto Salis parla con il Capo dello Stato, dopo la prima pec inviata il 17 gennaio era stato contattato telefonicamente da un funzionario del Quirinale: «Siamo tutti molto contenti e lo sarà anche Ilaria quando la sentirò - ha spiegato Salis - è stata una telefonata molto cordiale di circa cinque minuti che mi ha fatto molto piacere e alla fine ci siamo fatti gli auguri di Pasqua».

Due giorni fa il Tribunale di Budapest ha negato i domiciliari in Ungheria a Ilaria Salis, a quel punto Roberto ha deciso di rivolgersi al presidente della Repubblica.

