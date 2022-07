Le speranze di ritrovare vivi i 13 dispersi sulla Marmolada, dopo la tragedia di domenica quando una enorme massa di ghiaccio e roccia ha travolto un gruppo di persone, sono praticamente nulle. Sette i morti accertati: Filippo Bari, Tommaso Carollo e Paolo Dani della provincia di Vicenza sono i tre italiani; otto i feriti (due in modo grave).

I soccorritori sono al lavoro anche oggi, con tutta la strumentazione disponibile per captare il minimo segnale ma recuperare corpi integri sembra sia impossibile almeno per chi, al momento del crollo, si trovava nella parte più alta della via su cui si è abbattuta la frana.

Come ha spiegato Maurizio Dell'Antonio, del Soccorso Alpino nazionale, è possibile per ora agire con il sorvolo con droni e l'individuazione di qualsiasi tipo di reperto, poi "si va lì in maniera molto veloce, chi scende dall'elicottero fa una sorta di documentazione fotografica, si prende il reperto e ce ne andiamo via. Si va solo a recuperare qualcosa in superficie. Non possiamo più scavare, la massa di neve si è talmente consolidata che non si può incidere nemmeno con un piccone".

