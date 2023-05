Tre vittime, diversi dispersi, migliaia gli evacuati. È drammatico il bilancio del maltempo in Romagna a causa di esondazioni, allagamenti e frane, mentre l’allerta meteo ancora non è cessata.

I corpi senza vita recuperati sono quelli di un anziano che viveva a Forlì vicino al fiume Montone, e che è annegato al piano terra della sua abitazione, di un 70enne di Ronta di Cesena, e un terzo uomo è stato trovato morto in spiaggia a Cesenatico.

Trovata morta questa mattina sulla spiaggia di Zadina, sul litorale nord, di Cesenatico, anche una donna, ma non è detto si tratti di una morte da affogamento.

A Faenza i cittadini sono saliti sui tetti per sfuggire all’onda di acqua e fango e sono stati recuperati dagli elicotteri. Le scuole sono chiuse da Rimini a Bologna, la circolazione ferroviaria è interrotta.

Decine i fiumi che hanno rotto gli argini. Sindaci, soccorritori e Protezione civile stanno invitando tutte le persone che abitano nei dintorni a salire ai piani alti delle abitazioni, se necessario anche sui tetti, perché si prevedono nuove esondazioni e le previsioni del tempo dicono che cadrà ancora molta pioggia.

In molte zone, anche quelle non colpite direttamente dalle inondazioni, ci sono interruzioni di energia elettrica. I soccorritori sono al lavoro ovunque. Gli appelli che si ripetono in queste ore invitano a mettere al primo posto la propria personale incolumità.

