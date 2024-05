È finita in tragedia la serata che doveva essere una piacevole e spensierata rimpatriata fra amici. Un uomo è morto dopo essere stato investito e l’automobilista è stato fermato per omicidio volontario.

Due sere fa a Pedaso, nel Fermano, un gruppo di amici si era ritrovato per cenare in un ristorante. Qualcuno poi aveva raggiunto un bar dove sarebbe nata una discussione con alcuni ragazzi. Un 54enne è salito su una macchina forse per far allontanare i giovani ma ha travolto un suo amico, Giampiero Larivera, 55 anni, morto durante il trasporto in ospedale, e un ragazzo che è rimasto ferito.

Sul posto sono arrivati i carabinieri. L’investitore si era allontanato ma è stato subito rintracciato e infine fermato.

