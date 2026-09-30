Poteva finire in tragedia, ma per fortuna si è concluso con lievi ferite per la vittima un inquitante episodio avvenuto questa mattina al liceo Ariosto, a Ferrara.

Un giovane di 14 anni ha aggredito un coetaneo nei bagni della scuola con un coltello da 15 centimetri.

Il ragazzo attaccato ha reagito e se l’è cavata riportando solo lievi ferite alla mano che ha frapposto alla lama nel tentativo di difendersi.

L’arma è stata poi ritrovata per terra dagli inquirenti giunti sul posto, dove sono intervenuti la Polizia, i Carabinieri e un’ambulanza.

Al momento non si conoscono le motivazioni dell’aggressione.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata