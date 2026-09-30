Terrore nei bagni della scuola, quattordicenne aggredisce coetaneo con un coltelloL’episodio nel liceo Ariosto, a Ferrara, la vittima se l’è cavata con lievi ferite alla mano che ha usato per difendersi dall’attacco
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Poteva finire in tragedia, ma per fortuna si è concluso con lievi ferite per la vittima un inquitante episodio avvenuto questa mattina al liceo Ariosto, a Ferrara.
Un giovane di 14 anni ha aggredito un coetaneo nei bagni della scuola con un coltello da 15 centimetri.
Il ragazzo attaccato ha reagito e se l’è cavata riportando solo lievi ferite alla mano che ha frapposto alla lama nel tentativo di difendersi.
L’arma è stata poi ritrovata per terra dagli inquirenti giunti sul posto, dove sono intervenuti la Polizia, i Carabinieri e un’ambulanza.
Al momento non si conoscono le motivazioni dell’aggressione.
(Unioneonline)