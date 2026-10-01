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01 ottobre 2026 alle 07:13aggiornato il 01 ottobre 2026 alle 07:14
Vittorio Sgarbi ricoverato in terapia intensivaIl critico d’arte – 74 anni – al Policlinico Gemelli, le sue condizioni sarebbero «gravi»
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Vittorio Sgarbi ricoverato a Roma, al Policlinico Gemelli.
Secondo quanto si apprende, il critico d’arte – 74 anni – sarebbe in terapia intensiva, in condizioni definite «gravi».
Al momento non sono note le cause che hanno portato al ricovero.
- IN AGGIORNAMENTO –
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