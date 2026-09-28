David Rossi sarebbe stato aggredito in maniera violenta e veloce nel suo ufficio da più persone, almeno due e corpulente, e prima di precipitare dalla finestra era cosciente, quindi ha molto probabilmente cercato di difendersi.

Una volta finito fuori dalla finestra ha tentato di aggrapparsi al bordo ed era tenuto dagli aggressori forse in un tentativo di intimidazione, ma poi la presa è mancata e Rossi è precipitato.

Sono i primi, clamorosi, dettagli che emergono dalla perizia richiesta dalla commissione di inchiesta sul caso dell’ex capo della comunicazione di Mps morto nel 2013 a Siena, precipitato da una finestra del palazzo della banca.

I Ris, all’interno della palestra dell’università del Foro Italico a Roma, hanno simulato la scena degli attimi che hanno preceduto la morte del manager. È stata ricostruita una finestra nelle stesse dimensioni di quella della sede di Monte dei Paschi di Siena in Rocca Salimbeni e un atleta dei carabinieri, della stessa corporatura di David Rossi, si è prestato per simulare i movimenti di reazione della vittima.

Sono state create tutte le ipotetiche simulazioni attraverso la dinamica della traumatologia forense: la caduta di Rossi è stata quindi ricostruita con un solo aggressore, con due o con tre, sia in condizioni di coscienza che di incoscienza della vittima.

(Unioneonline)

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