Serata di terrore a un distributore di benzina in periferia a Reggio Emilia: intorno alle 19 un ragazzo ha aggredito con un cacciavite una donna, una 57enne di Scandiano, che stava facendo rifornimento.

Poi ha preso l'auto e ha investito volontariamente due persone - una ragazza di 26 anni e un uomo di 49 - che si erano fermate a soccorrere la donna, prima di fuggire. È stato identificato e arrestato circa un'ora dopo: si tratta di un 26enne nato a Reggio Emilia.

I tre feriti sono stati portati in ospedale in codice 3 e sono gravi. Il ragazzo è stato preso in sinergia tra Polizia di Stato, Carabinieri e polizia locale. Al vaglio le sue condizioni psicologiche. Da ricostruire le motivazioni.

(Unioneonline)

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