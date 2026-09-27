Terrore al distributore di benzina: aggredisce una donna con un cacciavite e investe due personeI tre feriti gravi in ospedale: il 26enne è scappato in auto, poi è stato identificato e arrestato
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Serata di terrore a un distributore di benzina in periferia a Reggio Emilia: intorno alle 19 un ragazzo ha aggredito con un cacciavite una donna, una 57enne di Scandiano, che stava facendo rifornimento.
Poi ha preso l'auto e ha investito volontariamente due persone - una ragazza di 26 anni e un uomo di 49 - che si erano fermate a soccorrere la donna, prima di fuggire. È stato identificato e arrestato circa un'ora dopo: si tratta di un 26enne nato a Reggio Emilia.
I tre feriti sono stati portati in ospedale in codice 3 e sono gravi. Il ragazzo è stato preso in sinergia tra Polizia di Stato, Carabinieri e polizia locale. Al vaglio le sue condizioni psicologiche. Da ricostruire le motivazioni.
(Unioneonline)