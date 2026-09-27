Forse voleva investire il suo ex compagno. Ma ha sbagliato e ha travolto il bimbo che era con lui, di 5 anni. Per questo una ventiquattrenne torinese è stata arrestata con l’accusa di tentato omicidio e lesioni.

L’episodio risale a ieri sera, a poco prima delle 23, ed è avvenuto in zona Cit Turin, a Torino, in via Pinelli all'angolo con via dell'Industria.

Il bambino era in compagnia del padre e della nuova compagna dell'uomo quando è stato falciato: a causa dell’impatto ha riportato un trauma addominale ed è stato sottoposto ad accertamenti. Si trova in osservazione all'ospedale infantile Regina Margherita: rimasto sempre vigile, non è in pericolo di vita.

La donna alla guida del veicolo dopo l'investimento si sarebbe allontanata senza fermarsi, ma è stata successivamente rintracciata e arrestata dai carabinieri.

(Unioneonline)

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