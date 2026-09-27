vela
27 settembre 2026 alle 17:00
Luna Rossa da sogno a Napoli: Team New Zealand sconfittoL'AC40 italiano domina il match race finale nel Golfo dopo il successo di Cagliari. Una regata impeccabile regala all'equipaggio tricolore la seconda regata preliminare di America's Cup
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Luna Rossa vince il match race finale contro Emirates Team New Zealand e conquista così la seconda regata preliminare di America's Cup nelle acque del Golfo di Napoli, come già avvenuto a Cagliari nel mese di maggio. L'AC40 tricolore batte ancora i kiwi dopo una gara condotta senza sbavature. Barche appaiate nella prima parte della prova, poi Luna Rossa riesce a prendere un margine di vantaggio che conserva fino al traguardo finale.
(Unioneonline)
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