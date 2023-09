Il feretro del Presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, morto venerdì all’età di 98 anni, è arrivato a Palazzo Madama dove è stata allestita la Camera ardente che durerà sino a lunedì pomeriggio.

A scortare l'ex Capo di Stato, durante tutto il tragitto dalla clinica Salvator Mundi – dove era ricoverato da 4 mesi – al Senato, è stato il picchetto d'onore dei Corazzieri in motocicletta.

In mattinata sono arrivati il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni, accompagnata dal presidente del Senato Ignazio La Russa. I leader si sono intrattenuti davanti alla salma e hanno salutato commossi la famiglia: l’inseparabile moglie Clio, i figli Giulio e Giovanni, i nipoti.

L'arrivo di Papa Francesco (Ansa - Bussa)

A sorpresa anche Papa Francesco, entrato dall’ingresso di corso Rinascimento.

I FUNERALI – Per Napolitano, come gli spetta di diritto in quanto ex Capo di Stato, sono previsti i funerali di Stato che, per sua espressa volontà, si svolgeranno in forma laica, martedì mattina alle 11,30 in diretta Tv su Rai1.

La cerimonia verrà organizzata per la prima volta nell'Aula di Montecitorio, in quel ramo del Parlamento di cui fu anche presidente nell'XI Legislatura, quando succedette a Oscar Luigi Scalfaro eletto al Quirinale nel 1992. E potrà essere seguita anche sui maxi schermi che verranno allestiti fuori dal Palazzo.

Un'altra prima volta per Giorgio Napolitano, oltre a quella di essere stato il primo esponente del Pci a ottenere il visto per entrare negli Usa; il primo tesserato del Pci a diventare ministro dell'Interno; il primo comunista a diventare Capo di Stato. E il primo Capo di Stato ad essere rieletto per un secondo mandato.

Per consentire a tutti di potergli dare l'ultimo saluto, la politica ha deciso di fermarsi, rinviando molti degli appuntamenti in calendario per il fine settimana. A cominciare da Fratelli d'Italia che ha posticipato al prossimo weekend ogni iniziativa organizzata per la kermesse "L'Italia Vincente. Un anno di risultati", compreso l'intervento di Giorgia Meloni.

