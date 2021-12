Il governo ha convocato il Comitato tecnico scientifico per il 29 dicembre. Gli esperti si dovranno esprimere sulla richiesta di ridurre la quarantena per i contatti stretti di positivi al Covid-19 che abbiano già ricevuto la terza dose del vaccino.

Poi si riunirà il Consiglio dei ministri.

In via di valutazione il fatto che la quarantena per i vaccinati con terza dose, ora di sette giorni, possa essere ridotta tra i tre e i cinque giorni.

