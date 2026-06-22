Ancora un reel da parte del ragazzo di Ceriale autore del video choc girato subito dopo l'incidente che è costato la vita a Sofia Barberi, 23 anni, e lesioni gravissime per la passeggera sul motorino, alla quale è stato amputato un piede ed è ancora in prognosi riservata.

«Mi sa che il mio piano di fare bella vita felice in Italia è fallito. Tutta Italia ci odia, remigrazione», dice citando il generale Roberto Vannacci e sorridendo, riprendendosi mentre sta per imbarcarsi, all'aeroporto di Malpensa, su un volo di una compagnia aerea low cost. «Mi ha rovinato la vita sto incidente - dice ancora -. Mi tocca cambiare vita, guarda qua, porca p... Meno male che prendo tutto sul ridere, se no qua...». Il ragazzo è partito stamani, probabilmente per l'Olanda.

Intanto i Carabinieri, coordinati dalla procura di Savona, hanno concluso gli accertamenti e inviato il rapporto sull'incidente avvenuto poco dopo l'una del mattino tra venerdì e sabato mentre gli occupanti della Cinquecento stavano recandosi in discoteca. Al volante una ragazza appena maggiorenne che aveva preso la patente da tre mesi. In macchina due amici. La Cinquecento avrebbe invaso la corsia opposta centrando in pieno il motorino dove viaggiavano Sofia e l’altra ragazza. L'urto è stato così violento da sbalzare dalla sella le due ragazze e distruggere il veicolo a due ruote.

Mentre le due ragazze erano già a terra, il video choc di uno degli occupanti della Cinquecento che ridendo affermava «vi giuro, questa qua è morta...», filmato postato sul suo profilo Instagram. Dopo qualche ora lo stesso ragazzo ha chiesto scusa sullo stesso canale, affermando di non essersi reso conto della gravità di quello che era successo ma il video ha sollevato un'ondata di indignazione. La rabbia per quelle parole è stata tanta che un gruppetto di persone, che evidentemente lo hanno riconosciuto, si sono recate sabato sera sotto casa sua a proferire ingiurie e minacce. I genitori del ragazzo si sono spaventati e, dopo essersi barricati in casa, hanno chiamato i carabinieri.

Al momento non sarebbero emersi profili di tipo penale ma la posizione del giovane potrebbe andare al vaglio del magistrato. Nel fascicolo anche le analisi dei filmati registrati dalla videosorveglianza cittadina e le testimonianze dei cittadini presenti all'incidente. La ragazza della Cinquecento, alla quale è stata immediatamente ritirata la patente, è stata già denunciata per omicidio stradale e lesioni personali aggravate.

(Unioneonline)

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