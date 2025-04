«Una campagna di odio si è scatenata contro la mia persona» in particolare sul web. Lo denuncia la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti (centrosinistra).

La stessa Proietti ha annunciato di avere deciso di adire le vie legali e lunedì presenterà una denuncia alla polizia postale per le accuse, minacce e ingiurie anche di natura sessista «contro la sua persona e contro l'istituzione che rappresenta».

La governatrice intende inoltre chiedere, appena noti gli autori, i danni per tutelare immagine, reputazione e onorabilità, sua e dell'Ente, spiegando che il risarcimento che otterrà sarà devoluto in beneficenza.

Dopo la denuncia, Proietti ha ricevuto la solidarietà di numerosi esponenti della politica nazionale. Tra questi, la governatrice della Sardegna Alessandra Todde. «Voglio esprimere tutta la mia solidarietà alla presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, vittima di gravi attacchi sessisti sui social e di pesantissime minacce. Stefania, da amica e da presidente di Regione, sono al tuo fianco in questa battaglia contro chi vorrebbe silenziarci in quanto donne», ha scritto in un messaggio la presidente della giunta regionale sarda. «Le tante donne che si espongono, soprattutto in ambito politico, sono costrette a sopportare attacchi di ogni genere e a pagare prezzi molto più alti degli uomini. Non lo possiamo più accettare - aggiunge Todde - Continua il tuo lavoro a testa alta. Noi siamo al tuo fianco perché l'odio non può restare impunito».

