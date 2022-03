Una donna di 40 anni, bolognese, è stata denunciata dalla polizia postale e delle comunicazioni per aver inviato svariate mail di insulto e di minaccia, anche di morte, a personalità politiche di spicco, tra cui il presidente del Consiglio Mario Draghi, il governatore della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, Giorgia Meloni, Matteo Salvini.

Dopo le indagini informatiche, gli investigatori della Postale di Bologna in collaborazione con la Digos hanno identificato, rintracciato e perquisito la donna, trovando sul suo smartphone varie mail che confermavano i fatti, insieme ad altra corrispondenza dello stesso tenore inviata anche a Papa Francesco. Nel suo mirino, anche medici come Matteo Bassetti e Umberto Gnudi.

Da quanto si apprende, la donna, dopo avere per mesi inviato mail esprimendo il proprio dissenso riguardo alcune scelte del Governo per il contrasto dell’epidemia di Covid e contestando le raccomandazioni dei medici in tema di vaccinazione, ha poi indirizzato il proprio odio in particolare verso Draghi e Bonaccini.

Dovrà rispondere dei reati di diffamazione aggravata e minacce.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata