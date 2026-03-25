Bergamo
25 marzo 2026 alle 09:29
Insegnante accoltellata davanti a scuola da uno studente: è graveLa donna è stata trasportata in ospedale con l’elisoccorso
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Un’insegnante di 57 anni è stata trasportata stamani in condizioni gravi in ospedale a Bergamo.
La donna sarebbe stata accoltellata da uno studente fuori dall'istituto comprensivo di via Damiano Chiesa di Trescore Balneario e, dopo l'allarme, è stata soccorsa con l'elicottero.
Sull'episodio, avvenuto attorno alle 7.45, indagano i carabinieri.
(Unioneonline)
© Riproduzione riservata