È stato fermato nella notte con l’accusa di tentato omicidio Jonathan Maldonato, il marito dell'influencer Siu.

Soukaina El Basri, 30 anni, era arrivata proprio con il marito in ospedale a Biella nei giorni scorsi, con un buco nel petto, raccontando ai medici di aver avuto un incidente domestico. La donna ha poi perso conoscenza per la grave emorragia interna ed è stata trasferita in ospedale a Novara, dove si trova ricoverata nel reparto di rianimazione.

Già ieri sera l’uomo, pur sapendo di essere indagato, si era recato all'ospedale Maggiore di Novara, dove ha trovato il fratello della donna che l'ha bloccato e tra i due si sarebbe acceso un parapiglia.

Pare che Jonathan Maldonato fosse stato denunciato da Siu qualche mese fa.

