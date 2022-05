In un incidente stradale provocato da un’auto pirata sono rimasti feriti i genitori di Stefano Cucchi, il geometra morto nell’ottobre 2009 mentre era in custodia cautelare.

L’episodio è avvenuto ieri mattina sull’autostrada Roma-Civitavecchia, all’altezza di Monte Romano.

A descrivere quanto accaduto è l’altra figlia, Ilaria, in un post su Facebook in cui parla di “un grosso veicolo pirata” che ha urtato la macchina dei suoi genitori “mandandola in testacoda”. “Sono esplosi tutti i vetri dei finestrini. A bordo vi viaggiavano i miei genitori che sono finiti in ospedale assieme ai due accompagnatori. Sono in corso accertamenti medici ma per fortuna pare che mia madre si sia rotta soltanto una spalla e mio padre un ginocchio. Sto cercando di capire le condizioni dei due accompagnatori che sono stati ricoverati in un ospedale diverso. Il conducente del veicolo investitore è scappato. La Polizia stradale sta indagando”. Poi l’appello “a chiunque possa aver visto qualcosa. Si faccia avanti”.

