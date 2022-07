Si sono rivelate troppo gravi le ferite riportate da un baby motociclista di 8 anni che una settimana fa è stato coinvolto in un incidente al kartodromo di Ala, in Trentino.

Il bambino, che si stava allenando in vista di una gara, è caduto in pista ed è stato investito da altre minimoto. Subito soccorso, è stato trasferito all’ospedale Borgo Trento di Verona, dove è morto in queste ore nel reparto di terapia intensiva di neurochirurgia pediatrica.

Era residente a Sainte-Maxime, sulla Costa Azzurra.

