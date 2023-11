All'udienza preliminare per la vicenda della Fondazione Open, il gup del tribunale di Firenze Sara Farini ha dichiarato nulli i sequestri di chat e di email aventi come interlocutori Matteo Renzi, Maria Elena Boschi, Luca Lotti e Francesco Bonifazi (non imputato) nel periodo in cui erano parlamentari.

Il giudice, inoltre, accogliendo l'istanza della procura di Firenze, che ipotizza finanziamenti illeciti, ha chiesto a Camera e Senato l'autorizzazione a procedere al sequestro probatorio di email.

«Oggi – il commento di Renzi – ennesima puntata dell’udienza preliminare Open. La gup ha detto che i sequestri di corrispondenza fatti dal pm Turco erano illegittimi. Tanto per cambiare. Quindi –aggiunge l’ex premier, oggi leader di Italia Viva - ennesima vittoria nostra, ennesima sconfitta dei pm di Firenze. Una vicenda sempre più incredibile…».

