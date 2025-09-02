Ravenna
02 settembre 2025 alle 10:03
Incendio in casa nella notte: muoiono madre di 95 anni e figliaL'anziana era allettata, la figlia ha tentato invano di salvarla
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Tragedia nella notte in un’abitazione di Masiera tra Fusignano e Bagnacavallo, nel Ravennate.
Intorno alle 23 una donna di 95 anni e la figlia di 69 anni sono morte in un incendio divampato in casa.
I vicini sono stati i primi a intervenire cercando di spegnere le fiamme. Poco dopo sono giunti i vigili del Fuoco.
La 95enne era allettata e la figlia avrebbe tentato invano di salvarla.
(Unioneonline/v.l.)
© Riproduzione riservata