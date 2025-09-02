Tragedia nella notte in un’abitazione di Masiera tra Fusignano e Bagnacavallo, nel Ravennate.

 Intorno alle 23 una donna di 95 anni e la figlia di 69 anni sono morte in un incendio divampato in casa.

I vicini sono stati i primi a intervenire cercando di spegnere le fiamme. Poco dopo sono giunti i vigili del Fuoco.

La 95enne era allettata e la figlia avrebbe tentato invano di salvarla

