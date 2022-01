Macabra scoperta nella serata di ieri a Trieste. In un ostello di via Rittmeyer è stato ritrovato il cadavere di un giovane.

La morte non è avvenuta per cause naturali e sul caso stanno indagando i carabinieri del Comando provinciale. Tra le ipotesi emerse dopo i primi rilievi, c’è quella dell’omicidio, che ha trovato conferma poche ore dopo: il 17enne è stato strangolato da un 20enne che ha confessato il delitto nel corso di un interrogatorio.

Alla base di quanto accaduto ci sarebbero motivi di gelosia per una ragazza.

Nell’immediatezza sono intervenuti il medico legale e il magistrato di turno.

