Una bambina di quattro anni è morta nel primo pomeriggio a Lecce nei Marsi, in provincia dell'Aquila, dopo essere stata investita da una moto.

La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento. Sul posto è intervenuto inizialmente il personale del 118 con un'ambulanza partita da Pescina. Successivamente è arrivato anche l'elisoccorso, riuscito a raggiungere la zona nonostante le condizioni meteorologiche avverse. I sanitari hanno tentato di rianimare la bambina per oltre un'ora, ma ogni intervento si è rivelato inutile. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i carabinieri, impegnati negli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento e chiarire le circostanze della tragedia.

Secondo una prima ricostruzione, alla guida della moto c'era un giovane sulla ventina. Nei pressi del cimitero del paese, si è trovato davanti la piccola subito dopo una curva. Ha provato a evitarla, ma lo spazio per la manovra era limitato. La moto ha colpito la bambina facendola cadere sull'asfalto. Il ventenne si è fermato immediatamente dopo l'incidente, si è messo a disposizione delle autorità ed è stato ascoltato dai carabinieri anche in caserma.

Resta anche da stabilire se sia stato fatale l'urto con il mezzo oppure il successivo impatto con l'asfalto. La famiglia della bambina è originaria del Marocco e vive da tempo a Lecce nei Marsi.

(Unioneonline)

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