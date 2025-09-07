Una ragazza di 18 anni e un ragazzo di 19 sono morti in seguito a un incidente stradale avvenuto poco le 17 di domenica a Follo, in provincia di La Spezia.

La moto sulla quale si trovavano i due giovani, per cause in via di accertamento, è andata a sbattere contro il muro di una casa. L'allarme è stato dato dai residenti dell’abitazione e sul posto ambulanze e l'automedica del 118 di Spezia e di Sarzana.

Per oltre mezz'ora i sanitari hanno tentato di rianimare i ragazzi ed è anche arrivato un elicottero da Genova, ma purtroppo a nulla sono sono valsi gli sforzi delle equipe mediche giunte sul posto.

