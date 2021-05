Sono 1.820 i nuovi casi di coronavirus rilevati nell’ultimo bollettino del ministero della Salute, ieri erano 2.949. Le vittime di giornata sono invece 82, ieri erano 44.

Con 86.977 tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore, il tasso di positività sale al 2,1% rispetto all’1,8% di ieri.

In totale i casi dall'inizio dell'epidemia sono 4.217.821, i morti 126.128. I dimessi ed i guariti sono invece 3.858.019 , con un incremento di 6.358 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 233.674, in calo di 4.622 nelle ultime 24 ore. In isolamento domiciliare ci sono 226.159 persone (-4.485 rispetto a ieri).

Continua a calare la pressione sugli ospedali: in terapia intensiva troviamo 1.033 persone, in calo di 28 unità rispetto a ieri, con 38 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. Nei reparti non critici sono 6.482 i pazienti ricoverati, 109 in meno rispetto a ieri.

Sono 284 i nuovi casi in Campania, 258 in Sicilia, 251 nel Lazio, 188 in Emilia Romagna, 147 in Toscana, 142 in Puglia, 132 in Lombardia.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata