Sono 1.391 i nuovi positivi al coronavirus individuati nelle ultime 24 ore in Italia, sette le vittime in un giorno.

E’ quanto emerge dall’ultimo bollettino del ministero della Salute: ieri i contagi erano stati 1.400, le vittime 12.

Con 143.332 tamponi molecolari e antigenici effettuati (ieri erano 208.419) il tasso di positività sale fino a sfiorare l’1%, attestandosi allo 0,97% rispetto allo 0,67 di ieri.

Invariato il numero di pazienti in terapia intensiva: sono 161, stessa cifra di ieri, con sei nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. Nei reparti ordinari sono 1.134 le persone ricoverate, in calo di 13 unità rispetto a ieri.

Tornano a salire in Italia gli attualmente positivi al Covid: sono 41.081, in aumento di 6 unità nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino del ministero della Salute.In aumento anche le persone in isolamento domiciliare: sono 39.707 (+76).

I casi in Italia dall'inizio dell'epidemia sono 4.271.276, imorti 127.775. I dimessi ed i guariti sono invece 4.102.420, con un incremento di 1.318 rispetto a ieri.

(Unioneonline/L)

